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Официально: Яир Родригез и Джош Эмметт подерутся за временный титул UFC в полулегком весе

UFC вводит временный титул в полулегком дивизионе. За пояс и право сразиться с Алексом Волкановски подерутся Яир Родригес и Джош Эмметт.

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