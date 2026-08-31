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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета вторым провел по 250 матчей АПЛ в качестве игрока (284) и тренера (250) после Марка Хьюза

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета достиг отметки в 250 матчей в Премьер-лиге в качестве как игрока (284), так и тренера (250).

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