TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

Роскошь, Монако и тихое настоящее: как сложилась судьба жены и детей эпатажного фарммагната Владимира Брынцалова

Роскошь, Монако и тихое настоящее: как сложилась судьба жены и детей эпатажного фарммагната Владимира Брынцалова

В девяностые имя Владимира Брынцалова звучало из каждого утюга. Пока большинство крупных предпринимателей старались лишний раз не привлекать внимание прессы, фарммагнат целенаправленно превращал собственную жизнь в громкое публичное шоу: демонстрировал золотые интерьеры, носил подчеркнуто дорогие костюмы и регулярно выходил в свет с молодой женой Натальей, которую гордо называл главной красавицей своего дома.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым