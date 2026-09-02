Роскошь, Монако и тихое настоящее: как сложилась судьба жены и детей эпатажного фарммагната Владимира Брынцалова

В девяностые имя Владимира Брынцалова звучало из каждого утюга. Пока большинство крупных предпринимателей старались лишний раз не привлекать внимание прессы, фарммагнат целенаправленно превращал собственную жизнь в громкое публичное шоу: демонстрировал золотые интерьеры, носил подчеркнуто дорогие костюмы и регулярно выходил в свет с молодой женой Натальей, которую гордо называл главной красавицей своего дома.