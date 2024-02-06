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Ученые представили идеальное для здоровья расписание утра

Ученые представили идеальное для здоровья расписание утра

Верно распределенные по времени дела — питание, занятие спортом, работа, отдых, сон — могут незаметно выправить состояние здоровья и настроение, уверены ученые, которые дали рекомендации, в какое утреннее время и как для организма полезно делать те или иные дела.

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