Компания Игоря Цвейгарта подала в суд на департамент по госохране памятников

Рассказовское ООО «Тирс», принадлежащее известному тамбовскому бизнесмену Игорю Цвейгарту, обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к региональному департаменту по государственной охране объектов культурного наследия.
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