Женщина из ревности сожгла дом и машину бывшего возлюбленного в Подмосковье

РЕН ТВ В подмосковном Дмитрове женщина уничтожила частный дом и подожгла машину своего бывшего. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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