Депутаты ГД рассмотрят проект о запрете банкам заключать договоры с детьми

Депутаты Госдумы 13 мая начнут рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение запрета для банков заключать договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без наличия согласия родителей, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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