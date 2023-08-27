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    какой  идиот  это написал - "удлинитель может не справиться с мощностью холодильника"? Удлинитель рассчитан  на  10-1...А вы и не знали: ...
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А вы и не знали: эти бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать в удлинитель

А вы и не знали: эти бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать в удлинитель

Многие даже не задумываются о том, что есть техника, которая портится при таком варианте использования.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
какой  идиот  это написал - &quot;удлинитель может не справиться с мощностью холодильника&quot;? Удлинитель рассчитан  на  10-16 ампер. А холодильник может потреблять всего  4-5 ампер при работе. И даже в момент пуска  он потребляет 4-7 секунд 16-20 ампер. Удлинитель спокойно  выдержит этот бросок тока.
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