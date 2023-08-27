А вы и не знали: эти бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать в удлинитель

Владимир Алтайцев

какой идиот это написал - "удлинитель может не справиться с мощностью холодильника"? Удлинитель рассчитан на 10-16 ампер. А холодильник может потреблять всего 4-5 ампер при работе. И даже в момент пуска он потребляет 4-7 секунд 16-20 ампер. Удлинитель спокойно выдержит этот бросок тока.