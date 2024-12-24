Кулеба: Украина может напасть на Россию, если не вступит в НАТО

В стране могут появиться реваншистские настроения Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что ВСУ могут напасть на Россию через несколько лет, если страну не примут в НАТО.
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