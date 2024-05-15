РФПИ и Haiwei профинансируют терминал СУГ на Дальнем Востоке на ₽7 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и нефтехимическая компания Haiwei из Китая (входит в корпорацию Hebei Haiwei Group) профинансируют на 7 млрд рублей строительство морского терминала для перемещения сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке.