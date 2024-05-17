Экс-президент Трамп: Усиливающиеся связи РФ и КНР, грозят США тяжелыми последствиями

Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщи о том, что российско-китайские связи, которые постоянно укрепляются в последнее время, могут привести к серьезным проблемам для Вашингтона, об этом сообщили журналисты телеканала Fox News.
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