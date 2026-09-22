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Нижегородская правда

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Истории участников СВО могут войти в новый всероссийский сборник

Истории участников СВО могут войти в новый всероссийский сборник

До 25 сентября жители Нижегородской области могут присоединиться к сбору историй для восьмой книги «Героями не рождаются.

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