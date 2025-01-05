МВД Германии хочет отменить отменить защиту для сирийских беженцев

План из четырех пунктов по работе с сирийскими беженцами, который также предусматривает отмену грантов на защиту, представила федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, 5 января пишет немецкая медиагруппа Funke.
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