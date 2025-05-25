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Тшасковский отказался подписать декларацию: разногласия по Украине в Польше

Тшасковский отказался подписать декларацию: разногласия по Украине в Польше

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, предложенную националистами, касающуюся Украины и НАТО.

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