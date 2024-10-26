ВС РФ освободили от ВСУ поселок Александрополь в ДНР

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Донбассе. Об этом сигнализируют военнослужащие, околовоенные паблики, ведомства и военкоры, приводя подробности происходящего из разных мест за последние сутки.
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