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Несекретные материалы

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ВС РФ освободили от ВСУ поселок Александрополь в ДНР

ВС РФ освободили от ВСУ поселок Александрополь в ДНР

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Донбассе. Об этом сигнализируют военнослужащие, околовоенные паблики, ведомства и военкоры, приводя подробности происходящего из разных мест за последние сутки.

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Андрей Якобюк
Воины РОССИИ, Весь НАРОД РОССИИ  верит в ВАС, надеиться
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