СССР-Россия

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Кто хочет убить Зеленского

Кто хочет убить Зеленского

В Америке уже точно знают, сколько осталось жить президенту Украины. Военнослужащие ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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