В Калуге опубликовали афишу драматического театра на апрель 2024 года. Из нового в театральном прокате появится постановка по пьесе Евгения Шварца "Обыкновенное чудо" на основной сцене и документальный спектакль "Мамамылараму" Стебунова на малой сцене.
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