Ученые нашли способ снизить риск рака груди на 55%

Ученые нашли метод предупреждения развития рака груди. По словам исследователей из Лондонского университета королевы Марии, в качестве профилактики развития этого вида онкологии женщинам с высоким уровнем гормона эстрогена нужно принимать специальные препараты.
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