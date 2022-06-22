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Госдеп США не стал комментировать сроки вступления в НАТО Финляндии и Швеции

США не устанавливали каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс Сообщение Госдеп США не стал комментировать сроки вступления в НАТО Финляндии и Швеции появились сначала на .

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