США не устанавливали каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс Сообщение Госдеп США не стал комментировать сроки вступления в НАТО Финляндии и Швеции появились сначала на .