Жители Тюмени жалуются мэру Афанасьеву на вонючую воду и запах канализации, накрывший город

Жители Тюмени массово жалуются в социальных сетях на запах канализации в городе и вонючую воду из-под крана.
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