Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Evgenija Palette Это нелегко осознать. Но ничего не остается делать... Думаю, что, конечно же, среди "примкнувшего к жидам" русского населения, были всякие люди в том числе и дураки, и пофигисты, и откровенный криминал, и клинические садисты... НО НЕ О НИХ РЕЧЬ... Речь идет об ХОРОШИХ ЛЮДЯХ, уверовавших в расставленные ловушки, вроде "бесплатных" лечений, учений, жилья и т.д., за что работающий человек, получавший 23 копейки с заработанного рубля, СПОЛНА ОПЛАЧИВАЛ САМ. (при любом капитализме это - неизбежно. А то, что это был именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, не станет возражать даже студент экономического факультета.

Игорь Кузнецов В Китае были разные реформы и х продолжение можно оспаривать. Как понять "каждый их используют по разному"? Есть КПК, она и регламентирует проведение реформ. Вот у нас - умер «серый кардинал» красной державы Михаил Андреевич Суслов 25 января 1982. И всё - дальше развал идеологически выстроенной" роли партии". В Китае учли ошибки (создали институт изучения опыта "перестроки" в СССР) и чётко разогнали на площади Тяньаньмэнь (1989 год) всех "бузотёров". Были жертвы, но кто это помнит? А у нас именно тогда отменили : статью в Конституции СССР - 5 февраля 1990 года.