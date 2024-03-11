Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Не люблю я сказочников о хорошей жизни в СССР, или Почему не было никаких бесплатных квартир

Вот только не надо на меня кричать! Это я тем, кто сейчас по известному принципу: "Не читал, но осуждаю!" собирается пролистнуть статью, броситься в комментарии и кричать, что я всё вру, что не жил в СССР, как они это делали под другой моей статьёй о существующем сейчас социализме в России.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это нелегко осознать.  Но ничего не остается делать... Думаю, что, конечно же, среди &quot;примкнувшего к жидам&quot; русского населения, были всякие люди в том числе и дураки, и пофигисты, и откровенный криминал, и клинические садисты... НО НЕ О НИХ РЕЧЬ... Речь идет об ХОРОШИХ ЛЮДЯХ, уверовавших в расставленные ловушки, вроде &quot;бесплатных&quot; лечений, учений, жилья и т.д., за что работающий человек, получавший 23 копейки с заработанного рубля, СПОЛНА ОПЛАЧИВАЛ САМ.  (при любом капитализме это - неизбежно. А то, что это был именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, не станет возражать даже студент экономического факультета.
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14 час.
Игорь Кузнецов
В Китае были разные реформы и х продолжение можно оспаривать. Как понять &quot;каждый их используют по разному&quot;? Есть КПК, она и регламентирует проведение реформ. Вот у нас - умер «серый кардинал» красной державы Михаил Андреевич Суслов 25 января 1982. И всё - дальше развал идеологически выстроенной&quot; роли партии&quot;. В Китае учли ошибки (создали институт изучения опыта &quot;перестроки&quot; в СССР) и чётко разогнали на площади Тяньаньмэнь (1989 год) всех &quot;бузотёров&quot;. Были жертвы, но кто это помнит? А у нас именно тогда отменили : статью в Конституции СССР - 5 февраля 1990 года.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Я сам в СССР оплачивал лечение своей жены (в 80-х годах). Это была &quot;бесплатная медицина&quot;, только без того чтобы &quot;принести&quot; никто не лечил. В ГСВГ (конец 70-х) - там вообще 2 таблетки были. Ничего, выжили. Вы хоть знаете что в СССР &quot;работающий человек, получавший 23 копейки с заработанного рубля&quot;? Хоть раз составляли как работодатель (пришлось после 1986 года) калькуляцию расходов на выполнение НИР?
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13 час.

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