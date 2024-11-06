Карта боевых действий специальной военной операции на Украине на 6 ноября 2024 года: Кураховский «котел» забит трупами бандеровцев Юлия СоколоваВ зоне специальной военной операции продолжается активное продвижение российских войск в районе населенного пункта Курахово, об этом говорит карта боевых действий специальной военной операции на 6 ноября.