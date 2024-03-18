Теннисист Алькарас после победы над Медведевым заявил о проблемах с голеностопом

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе заявил, что перед стартом соревнований столкнулся с проблемами со здоровьем.
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