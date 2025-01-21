В Поморье вновь пройдёт чемпионат по профмастерству «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата состоится с 17 по 21 февраля на площадках образовательных организаций Архангельской областиЧемпионат популяризует рабочие профессии, повышает статус среднего профессионального образования и помогает молодёжи с выбором карьерного пути.
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