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Форвард «Салавата» Загребин про 1:7 от «Металлурга»: «Проспали начало игры. У нас были сложные перелеты, но мы должны подстраиваться»

Нападающий « Салавата » Максим Загребин высказался после поражения от « Металлурга » (1:7) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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