Противник атакует волнами – накануне силы ПВО сбили более 900 украинских дронов за ночь, за день до этого прилетело порядка 150 "птиц".
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