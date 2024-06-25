Астронавты США застряли на МКС. Боинг пытается решить проблему о которой знали.

Штаты, Штаты. Не хочешь о них писать, но они так и манят рассказать о себе. В частности, о новом косяке американской политики и корпоративной культуры.
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