Выплаты по больничным вырастут в 2 раза, рассказали в Минтруде

Более существенные выплаты по больничным листам будут получать россияне, сообщили в Минтруде. «Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза – с 2,7 тысяч до 5,7 тысяч рублей в 2025 году», – прокомментировали «Известиям» в пресс-службе ведомства.