Как мощный Patriot не смог защитить французских офицеров во время удара «Искандера» по Одессе Ирэн ОрлонскаяУже в первые часы после взрыва в Одессе стало известно, что американская система ПВО Patriot не смогла защитить французских офицеров от удара: ракета «Искандер» достигла своей цели.