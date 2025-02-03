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Как мощный Patriot не смог защитить французских офицеров во время удара «Искандера» по Одессе

Как мощный Patriot не смог защитить французских офицеров во время удара «Искандера» по Одессе

Как мощный Patriot не смог защитить французских офицеров во время удара «Искандера» по Одессе Ирэн ОрлонскаяУже в первые часы после взрыва в Одессе стало известно, что американская система ПВО Patriot не смогла защитить французских офицеров от удара: ракета «Искандер» достигла своей цели.

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