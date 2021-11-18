Кристалл роста экономического чуда советского периода, которое сегодня кажется недоступным

Авторы, ученые А. Галушка, А. Ниязметов, М. Окулов переворачивают наш взгляд на социалистическое строительство, наносят сокрушительный удар по защитникам капитализма, которые долгие годы надеялись на чудо, но его не произошло, мы зашли в тупик.