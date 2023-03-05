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Бэм Адебайо набрал 30 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Атланты»

Бэм Адебайо набрал 30 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Атланты»

30 очков и 11 подборов центрового «Майами» Бэма Адебайо помогли его команде одержать победу над «Атлантой» (117:109) в субботнем домашнем матче.

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