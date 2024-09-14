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Царьград

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Маск назвал условие для спасения человечества от вымирания

Маск назвал условие для спасения человечества от вымирания

Предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что спасёт людей.Спасти человечество от вымирания помогут многоразовые сверхтяжёлые ракеты-носители, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсетях.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Дебил.
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