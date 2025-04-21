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Свежие комментарии

  • Алла Михайлова
    Вы правы.Это общая картинка . А котик будет на другой.Смотрите первоисточник.Сможете найти за ...
  • Алла Михайлова
    Тема не выложена до конца. В первоисточнике есть продолжение.Там другая картинка с енотами,где и надо искать кота.Оче...Сможете найти за ...
  • Юрий Золотарев
    Не врите!! НЕТ там никакого "кота"!!Сможете найти за ...

От остеохондроза до атеросклероза: 6 болезненных причин, почему вы постоянно мерзнете

От остеохондроза до атеросклероза: 6 болезненных причин, почему вы постоянно мерзнете

Постоянное чувство холода, не связанное с низкой температурой, — частая проблема. Многие списывают это на особенности организма или банальную слабость, но ощущение холода может быть симптомом серьезных заболеваний.

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