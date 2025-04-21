От остеохондроза до атеросклероза: 6 болезненных причин, почему вы постоянно мерзнете

Постоянное чувство холода, не связанное с низкой температурой, — частая проблема. Многие списывают это на особенности организма или банальную слабость, но ощущение холода может быть симптомом серьезных заболеваний.
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