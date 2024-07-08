В МИД России рассказали о возможности снятия моратория на смертную казнь

Ранее отменить мораторий на смертную казнь для террористов предложил Александр Бастрыкин.Глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев рассказал "Известиям" о возможности снятия моратория на смертную казнь в России.