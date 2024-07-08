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В МИД России рассказали о возможности снятия моратория на смертную казнь

В МИД России рассказали о возможности снятия моратория на смертную казнь

Ранее отменить мораторий на смертную казнь для террористов предложил Александр Бастрыкин.Глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев рассказал "Известиям" о возможности снятия моратория на смертную казнь в России.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Слава б-гу, хоть как-то проблема сдвинулась...
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19 час.
Сергей
Смертная казнь должна быть через мясорубку!!!! ЧТоб фарш для бездомных животных получался!!!!!
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2 час.
Сергей
Но на фарш пускать живьем!!!!
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2 час.

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