«Ъ»: ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что Федеральная таможенная служба России перестала пропускать в страну кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники.
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