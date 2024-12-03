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«Ъ»: ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

«Ъ»: ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что Федеральная таможенная служба России перестала пропускать в страну кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники.

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