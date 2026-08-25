Мостовой раскритиковал поведение Талалаева: «Давать дисквалификацию, чтобы неповадно было»

Один из лучших футболистов России 90-х и начала 2000-х Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который показал неприличный жест в сторону трибун во время 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).