Радомир Маркуш 7 декабря 2024 г., 21:09 Бандеровские эксперты: Украина в Донецкой области близка к потере сразу пяти городов Последние новости прямо свидетельствуют, что армия России продвигается на Покровском направлении, взламывая оборону ВСУ у Покровска/Красноармейска.