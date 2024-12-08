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Русский Днепропетровск

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ВСУ уходят из Мирнограда, наши ДРГ кошмарят укровермахт под Покровском

Радомир Маркуш 7 декабря 2024 г., 21:09   Бандеровские эксперты: Украина в Донецкой области близка к потере сразу пяти городов Последние новости прямо свидетельствуют, что армия России продвигается на Покровском направлении, взламывая оборону ВСУ у Покровска/Красноармейска.

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