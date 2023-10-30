ВС РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 30 октября сообщил, что подразделения ВС РФ вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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