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ВС РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 30 октября сообщил, что подразделения ВС РФ вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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