⚡️Глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец ушел в отставку Исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Дмитрий Мильгевский, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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