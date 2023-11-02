Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Столько песен о любви..., а о Родине нет, Там нет тебя, жаль словами всё можно...."Ее дома никому н...
  • Grandad
    "ей приходилось бороться за право на проход к озеру для рыбаков". Ни за что не поверю, что Пугачеву так волновали про..."Ее дома никому н...
  • Александр Николаевич
    КОНЕЧНО! Ув. жители ГРЯЗИ- скупляйте черную аэрозольную краску и, с утра, пораньше пишите КРУПНО на ее заборе "ГРЯЗЬ"...Жители России уст...

100 миллионов за каждый: власти Петербурга потратят 4,2 миллиарда на 40 электробусов

100 миллионов за каждый: власти Петербурга потратят 4,2 миллиарда на 40 электробусов

Платить планируют по частям.В Петербурге власти объявили закупку электробусов. В пресс-службе Комитета по транспорту рассказали, что платить за технику планируют по частям — в условиях сделки указан лизинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх