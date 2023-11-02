100 миллионов за каждый: власти Петербурга потратят 4,2 миллиарда на 40 электробусов

Платить планируют по частям.В Петербурге власти объявили закупку электробусов. В пресс-службе Комитета по транспорту рассказали, что платить за технику планируют по частям — в условиях сделки указан лизинг.
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