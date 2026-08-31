В Молодёжном театре стало на двух артистов больше

В новом сезоне в труппу Молодёжного театра пришли двое новых артистов. Планами на ближайший сезон поделились в пресс-службе театра.
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