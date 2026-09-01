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Рецептарио

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Рикоттовый кекс на горячем противне с лимонной коркой и сухой серединой

Рикоттовый кекс на горячем противне с лимонной коркой и сухой серединой

Этот рецепт рассчитан на предсказуемый результат: рикотта даёт нежность, а правильная густота теста и выпечка в уже разогретой форме помогают кексу подняться ровно и не остаться сырым в центре.

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