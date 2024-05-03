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Вашингтон в ярости: Русские войска зашли на военную авиабазу США в Нигере

Вашингтон в ярости: Русские войска зашли на военную авиабазу США в Нигере

Русские военнослужащие, видимо, бойцы Африканского корпуса Минобороны России, разместились на авиабазе в Нигере, где всё ещё находятся американские войска, рассказал агентству Reuters высокопоставленный представитель Пентагона.

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