Вашингтон в ярости: Русские войска зашли на военную авиабазу США в Нигере

Русские военнослужащие, видимо, бойцы Африканского корпуса Минобороны России, разместились на авиабазе в Нигере, где всё ещё находятся американские войска, рассказал агентству Reuters высокопоставленный представитель Пентагона.
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