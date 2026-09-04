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Инвестиции физлиц на Мосбирже выросли в 3,6 раза

Инвестиции физлиц на Мосбирже выросли в 3,6 раза

В августе число частных инвесторов на Мосбирже достигло 42,5 млн, ими открыто свыше 81,4 млн счетов. Сделки за месяц заключали более 3 млн человек.

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