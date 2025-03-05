Daily Mail: Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы оправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине.
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