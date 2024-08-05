Xbox анонсировала публичное демо Ark 2 для gamescom 2024, но потом взяла свои слова обр...

Xbox анонсировала публичное демо Ark 2 для gamescom 2024, но потом взяла свои слова обратноПосле почти полутора лет молчания со стороны разработчиков из Studio Wildcard мультиплеерный симулятор выживания с динозаврами Ark 2 должен был объявиться на выставке gamescom 2024 с публичным демо, но не тут-то было.