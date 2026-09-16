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Осеннее небо 2026: какие космические явления можно увидеть в России

Осеннее небо 2026: какие космические явления можно увидеть в России

Осень 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько интересных событий: яркие планеты, метеорные потоки, суперлуние и возвращение на вечернее небо популярных объектов дальнего космоса.

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