50 величайших альбомов сальсы всех времен - 3

Продолжаем знакомство с музыкой зарадившейся как карибский феномен и распространившейся по всему миру со скоростью лесного пожара, обладающей способностью будоражить тело и исцелять душу, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , 30.
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