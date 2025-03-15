ЕС снял санкции с Дегтярёва, сестры Усманова и двух бизнесменов

Власти Евросоюза официально исключили из санкционного списка министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва, а также предпринимателей Вячеслава Моше Кантора и Владимира Рашевского.
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