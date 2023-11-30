Дикиджи рассказал, что выступал на этапе Гран-при России в Москве с болезнью

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свою победу на шестом этапе Гран-при России в Москве. «Я ставил перед собой задачу просто доехать, точнее хорошо выступить, чтобы отобраться на чемпионат России.
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